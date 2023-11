Nel Basso Lodigiano raffica di furti dei ladri “sentinella”: come si muovono e dove colpiscono

Secugnago (Lodi)- Ladri "sentinella" si appostano per verificare se la casa è disabitata e poi entrano in azione. Agiscono in questo modo i malviventi che, ormai da una ventina di giorni, hanno individuato la Bassa lodigiana come "territorio di conquista", portando a termine diversi colpi ai danni di ignari proprietari di abitazioni i quali, il più delle volte, tornano a casa e si trovano davanti l'amara sorpresa.

Tra il tardo pomeriggio e la serata di ieri, quando ha cominciato a calare il sole, i soliti ignoti sono entrati in azione a Secugnago e a Maleo. A Secugnago, i malviventi hanno colpito in vicolo Cortazza e in vicolo Risorgimento dove sono stati rubati monili in oro. Il modus operandi è sempre lo stesso: la banda forza un infisso, entra nell'abitazione, mette a soqquadro alcune stanze e poi, pochi minuti dopo, esce con il bottino. Stesso scenario a Maleo dove la gang ha agito in via Monsignor Fiorenzuola portandosi via alcuni oggetti preziosi. In tutti e tre gli episodi i carabinieri hanno effettuato i sopralluoghi ed ora stanno indagando per cercare di risalire ai colpevoli.