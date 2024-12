“Barriere“ in città. Domande on line per i cittadini

Il Comune di Codogno intende intervenire sulle barriere architettoniche della città. L’ente ha pubblicato un questionario on line chiedendo ai cittadini di compartecipare alla redazione del Peba, Piano per l’accessibilità e usabilità dell’ambiente costruito, inclusione sociale e benessere ambientale, dando i propri suggerimenti per arrivare ad eseguire interventi mirati ed efficaci. L’amministrazione comunale di Francesco Passerini e gli uffici, una volta raccolte le risposte, potranno così programmare e gestire un ambiente utilizzabile, anche in autonomia, dal maggior numero di persone possibili. "Questa è una attività che abbiamo monitorato fin dal primo giorno di mandato, ci teniamo molto - commenta il sindaco Passerini -. È qualcosa che può sfuggire al censimento pubblico o alla pianificazione ordinaria. Se c’è un metro quadrato sfuggito e la gente partecipa si trovano le soluzioni giuste". L’idea del sondaggio è nuova. "Proprio per questo, per renderla efficace e garantire il passaparola e la conseguente partecipazione, lasceremo a lungo la possibilità di rispondere - chiarisce Passerini –. E i risultati saranno quindi inseriti nel nuovo Piano di governo del territorio". Alle persone viene chiesto, ad esempio, quali sono le vie più difficili da percorrere o gli incroci più pericolosi per un pedone e perché. Si domanda anche in quali incroci o attraversamenti pedonali è presente un gradino senza scivolo di accompagnamento verso la carreggiata e se ci sono punti dove si ritiene manchino le strisce pedonali.

Paola Arensi