Barricate contro i vandali "L’indignazione non basta Segnalate in tempo reale"

di Paola Arensi

Pugno di ferro, telecamere, pattugliamenti e sensibilizzazione. Sono gli ingredienti del piano anti-vandali di Casalpusterlengo. Nel mirino i soliti ignoti che hanno danneggiato e sporcato la pista ciclopedonale delle vie D’Adda e Ramelli. È il sindaco Elia Delmiglio a salire sulle barricate: "La situazione dei bivacchi e degli atti vandalici lungo la ciclabile di via D’Adda e via Ramelli ha oltrepassato il limite, siamo stufi", fa sapere su tutte le furie.

L’Amministrazione condanna ogni forma di vandalismo e di deturpazione del patrimonio pubblico e Delmiglio stesso precisa: "Non basta solamente l’indignazione. Mi sono confrontato con le forze dell’ordine e assicureremo più attenzione e presidio".

"Anche la vigilanza privata, che collabora con il Comune per il controllo notturno, farà passaggi preventivi nella zona. Parliamo di una bella area, da valorizzare e non da distruggere, e speriamo di sensibilizzare anche i cittadini a non scrivere soltanto sui social ma a segnalare in tempo reale al 112 le malefatte così da permettere alle forze dell’ordine un pronto intervento e anche al Comune di chiedere risarcimenti a chi di dovere. Perché chiunque verrà individuato a rovinare il patrimonio pubblico pagherà fino all’ultimo centesimo. Per rispetto alle migliaia di cittadini che amano la città".

Nel frattempo l’ente locale ricostruirà la recinzione della ciclopedonale, divelta in più punti. "Con gli uffici inoltre – annuncia Delmiglio – stiamo predisponendo i computi metrici per sostituire le staccionate divelte con modelli in acciaio corten, come avvenuto in altre zone". Si tratta di un materiale molto più resistente che, si spera, duri nel tempo.

Sul fronte della deterrenza e della repressione, il sindaco spiega che si cercherà di installare telecamere anche in questo punto della città: "Anche se non possiamo pensare di mettere una telecamera ogni mezzo metro – sottolinea – Chiediamo quindi, lo ripeto, la collaborazione dei cittadini. Non possiamo intervenire sempre la mattina dopo che qualcuno pubblica i danni su Facebook. Una chiamata alle forze dell’ordine non costa niente, ma può prevenire questi fenomeni incresciosi".