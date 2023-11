Bancomat, distrazione fatale. Scappano con 300 euro preso uno dei due malviventi

Una persona è entrata nella bussola del bancomat per effettuare un prelievo, seguita a breve da due stranieri che, con la scusa di chiedere informazioni, lo hanno distratto. L’uomo non sente la cifra richiesta, circa 300 euro, che era già stata erogata ed era sparita nella mani dei due ladri. La persona si è recata in caserma per depositare una denuncia e quindi sono partite le indagini. I militari hanno controllato le telecamere del bancomat, che hanno ripreso molto bene i due ladri. Tempo un mese e i carabinieri sono riusciti a dare un nome a uno di due, un 28enne senza fissa dimora e pregiudicato, noto perché ha messo a segno furti analoghi anche in altre province. Il complice, invece, è ancora da identificare.