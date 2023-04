Bambino di dieci anni investito da un’auto

Non è in gravi condizioni il bambino di 10 anni che ieri mattina intorno alle 10 è stato investito in via Borgo Sera da un’auto a Soncino. Sembra che il piccolo, accompagnato all’oratorio per assistere a una lezione di catechismo dalla mamma, sia sceso dalla propria vettura e abbia attraversato la strada per raggiungere l’altro lato dove si apre l’oratorio, mentre stava sopraggiungendo un’altra auto. L’impatto non è stato violento ma il piccolo è stato scaraventato a terra. Immediatamente soccorso dal personale di un’automedica e di un’ambulanza della Croce Verde, il bambino è stato stabilizzato sul posto. Il medico che lo ha controllato ha disposto di chiamare in soccorso un’eliambulanza che ha prelevato il piccolo e lo ha trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il bambino è stato ricoverato in codice giallo e i medici hanno controllato se nell’impatto con la vettura che lo ha investito avesse riportato delle fratture. Le sue condizioni comunque non preoccupano. Sul posto, per i rilievi, i carabinieri del Nucleo radiomobile.

P.G.R.