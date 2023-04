Badante accoltellata in casa, convalidato il fermo del convivente

Il Gip ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare detentiva. Osman Bilyhu, 31enne albanese accusato dell’omicidio di Anila Ruci, la 38enne connazionale trovata uccisa a coltellate mercoledì pomeriggio nell’abitazione in cui vivevano insieme in via Piave a Scaldasole, resta per ora ricoverato, piantonato, al San Matteo di Pavia. Ieri mattina in ospedale s’è tenuta l’udienza di convalida, nella quale il fermato non ha risposto né al Gip né al suo avvocato. "È sembrato molto confuso, disorientato - riferisce Elierta Myftari, avvocato di fiducia nominato dalla sorella del fermato - non so se per i farmaci che gli stanno dando in ospedale contro il dolore, per le coltellate che ha riportato, o se ancora sotto choc per quello che è accaduto, indipendentemente da quello che possa essere successo".

È stata infatti un’udienza a dir poco anomala, quella di ieri mattina in ospedale, nella quale il fermato non ha riconosciuto Elierta Myftari come suo legale, costringendo il giudice a nominare un nuovo avvocato d’ufficio, anche se il 31enne non ha riconosciuto neppure l’autorità del Gip, chiedendogli di mostrare un tesserino di riconoscimento. "Chiederemo l’autorizzazione per farlo visitare in ospedale dalla sorella - conclude l’avvocato Elierta Myftari - che mi ha ribadito la sua fiducia e quando riuscirà a parlare con il fratello potrà provare a risolvere questa situazione". Nel frattempo il Gip, convalidando il fermo e confermando la misura cautelare detentiva, ha di fatto concordato con i "gravi indizi" che avevano portato il sostituto procuratore Diletta Balduzzi a emettere il provvedimento di fermo di indiziato di delitto, in base alle divergenze tra la versione fornita dal 31enne, di un’aggressione subita da ignoti che avrebbero ucciso la donna e ferito lui, e i riscontri ottenuti dalle indagini dei carabinieri, che proseguono con attività in atto anche da parte del Ris di Parma.

Stefano Zanette