Baby spacciatore arrestato in piazza

Italiano, 19 anni, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti. È stato arrestato per spaccio di stupefacenti poiché scoperto dalla polizia di Stato in piazza Garibaldi a rifornire di hashish per il fine settimana i suoi giovanissimi clienti. Dopo una serie di appostamenti, gli agenti hanno individuato e arrestato il 19enne. Altri poliziotti si sono recati nel suo appartamento per una perquisizione e lì hanno trovato altra droga, suddivisa in diversi panetti, e alcuni ovuli pronti per essere venduti al dettaglio per un quantitativo complessivo di circa un chilo e mezzo. Inoltre in casa c’era un’apparecchiatura per il confezionamento sotto vuoto dello stupefacente e circa 900 euro in banconote di vario taglio, secondo i poliziotti frutto dello spaccio. Martedì il 19enne è stato portato davanti al giudice.

Il ragazzo ha ammesso la vendita della droga e confermato che i soldi derivavano da questa illecita attività. Il giudice ha convalidato l’arresto, concesso i termini a difesa e mandato il 19enne agli arresti domiciliari.

