Lodi, 4 maggio 2020 - Auto dall’andamento sospetto fugge all’alt della polizia e si schianta, i passeggeri lasciano l’abitacolo ma dimenticano i borselli e vengono rintracciati. Un 19enne e un amico 17enne, entrambi di Lodi, sono finiti in grossi guai. Li ha intercettati una volante sulla via Emilia a Lodi.

Visto l’andamento sospetto del conducente, i poliziotti hanno intimato l’alt per un controllo. Il mezzo, una Fiat Punto, si è però allontanato ed è iniziata una fuga terminata chilometri più avanti quando l’auto si è schiantata contro un guardrail a Tavazzano. I due giovani a bordo sono scappati a piedi ma sono stati rintracciati a casa grazie ai documenti nei borselli dimenticati in abitacolo. La Fiat Punto danneggiata è risultata intestata al patrigno del maggiorenne che ne ha denunciato il furto. I due ragazzi quindi risponderanno davanti al giudice per il furto dell’auto e per resistenza a pubblico ufficiale. Seguiranno sanzioni amministrative tra cui, probabilmente, quella al minore che avrebbe guidato senza patente.