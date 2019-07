Lodi, 25 luglio 2019 - Operazione sicurezza sugli autobus che girano per il Lodigiano. Sono 8 i nuovi mezzi, presentati ieri da Line e Star, dotati di telecamere a bordo e di un impianto di geolocalizzazione per dare maggiore tranquillità agli utenti e agli autisti. La misura servirà a combattere la violenza e il bullismo sugli autobus dopo gli episodi (per fortuna non numerosi) che hanno interessato anche la provincia. I bus non hanno però le paratie divisorie per le postazioni degli autisti.

I nuovi vettori (4 con livrea Star e 4 Line), destinati a servizi interurbani sul territorio della provincia di Lodi e in parte a quella di Cremona, sono lunghi 12 metri e larghi 2,55, ciascuno con capienza pari a 75 passeggeri, di cui 56 a sedere e 20 in piedi. Le dotazioni di bordo comprendono postazioni riservate a disabili in carrozzina, impianto di videosorveglianza, impianto di geolocalizzazione, dispositivo antincendio per il vano motore.

Prosegue dunque il piano di rinnovamento delle flotte aziendali di Star e Line che per questi nuovi acquisti ha stanziato circa 2 milioni di euro. «Stiamo lavorando per garantire maggiore sicurezza sui nostri mezzi – spiega il presidente di Star, Pierluigi Zoncada –. Oltre alle telecamere a bordo, un’altra idea potrebbe essere la chiusura della postazione dei conducenti. Sappiamo però che potrebbe non bastare. Per il momento abbiamo inserito la registrazione delle immagini con il sistema di videosorveglianza che è direttamente collegato alle sede di Line e Star. Tutte le immagini poi saranno a disposizione delle forze dell’ordine in caso di problemi». In fase di valutazione anche il rifacimento dell’impianto di videosorveglianza del Terminal bus di Lodi, con un sistema più aggiornato e collegato direttamente con le centrali operative della Questura e dei carabinieri.

Soddisfatto anche il presidente della Provincia, ieri presente al taglio del nastro dei nuovi mezzi, che da mesi è a lavoro al tavolo di bacino del Trasporto pubblico locale, l’ente regionale che è stato istituito e che dal prossimo anno gestirà il servizio del trasporto su gomma. «Questi sono investimenti importanti – dice il presidente Francesco Passerini –. Stiamo lavorando al tavolo del bacino di Trasporto pubblico locale per tutelare il nostro territorio rispetto a quello milanese. Per il momento il servizio è in deroga per un anno. Poi bisognerà affrontare la partita».