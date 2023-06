Autobus in fiamme, il conducente e i passeggeri scendono in via precauzionale. Pullmino a gasolio va a fuoco sull'A1. Un autobus e un pullmino da nove posti sono andati a fuoco in due diversi episodi: i passeggeri sono stati fatti scendere in via precauzionale e i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i veicoli. Nessun ferito.