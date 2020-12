Lodi, 13 dicembre 2020 - Un'automobile si è ribaltata dentro un fossato che corre lungo l'autostrada A1, in corsia sud tra i caselli di Lodi e di Casalpusterlengo: i Vigili del fuoco sono intervenuti per liberare 2 persone rimaste incastrate nel mezzo. Quattro in totale i veicoli coinvolti nell'incidente lungo l'autostrada avvolta da una densa nebbia.

Tra i feriti, tutti fortunatamente in codice verde, trasportati dal 118 negli ospedali di Codogno e Lodi, risultano una donna di 63 anni e un uomo di 67. L'allarme per i Vigili del Fuoco è scattato poco dopo le ore 8. Gli operatori sono intervenuti con autogru, autopompa ed hanno dapprima estratto una coppia dalla vettura ribaltata, poi, con l'autogru, hanno recuperato l'automobile, anche per accertare che non vi fossero altre persone coinvolte rimaste sotto il mezzo; quindi hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti e la sede stradale.