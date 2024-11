Auto nella scarpata dopo scontro frontale. Soccorsi cinque feriti

Cinque persone sono rimaste ferite in uno scontro frontale tra due auto avvenuto nella tarda mattinata di ieri ad Arena Po, lungo la Provinciale 200. Nell’incidente sono rimaste coinvolte tre donne, tutte di 47 anni, una ragazza di 22 e un giovane di 21. Sono stati tutti soccorsi dagli operatori del 118 e trasportati in ambulanza al Policlinico San Matteo di Pavia e all’ospedale di Lodi. Dai primi rilievi effettuati dalla Polizia stradale risulta che le due vetture si siano scontrate frontalmente, un impatto violento. In seguito all’urto una delle macchine è finita nella scarpata adiacente la sede stradale. Sul posto, oltre agli agenti della Stradale, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e ambulanze inviate dalla centrale operativa del 118 cui è giunto immediato l’allarme da parte di automobilisti di passaggio che hanno assistito all’incidente.