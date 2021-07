Boffalora (Lodi), 26 luglio 2021 - Auto incastrata sotto un guard rail, quattro persone salve per miracolo. Pauroso schianto, per fortuna senza nessun coinvolto in pericolo di vita, sulla strada provinciale 25 di Boffalora. Un’utilitaria è finita letteralmente sotto una barriera metallica protettiva a lato della tratta. paratia che l’ha letteralmente infilzata nel mezzo. Nonostante i pesanti danni alla vettura, le quattro persone a bordo si sono fortunatamente salvate. Per miracolo nessuno è rimasto incastrato tra le lamiere.

I vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi sono intervenuti in soccorso dei passeggeri e hanno messo in sicurezza loro e il veicolo. A quel punto il personale sanitario, arrivato a sirene spiegate con auto medica e ambulanze della Croce rossa di Lodi e della Croce bianca di Rivanazzano, ha visitato i coinvolti. Erano tutti ragazzi tra i 25 e i 30 anni. I feriti sono stati accompagnati all’ospedale di Lodi per le cure. L’origine dello schianto è sconosciuta. per consentire soccorsi e rilievi, le forze dell’ordine hanno momentaneamente bloccato la provinciale.