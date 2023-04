Auto in una scarpata Ricoverati in ospedale i due occupanti

Auto sbanda e finisce prima contro un guardrail e poi in una scarpata, ferite due persone. La vettura che ieri , poco prima delle 15, è rimasta coinvolta in questo rovinoso incidente è una Mini BMW. L’incidente è avvenuto sulla sp 196 a Maccastorna. Dopo i soccorsi un uomo di 55 anni è stato accompagnato, con ferite serie, in ospedale e così una donna di 35 anni, ferita più lievemente. Nessuno correrebbe per fortuna pericolo di vita. La dinamica è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Codogno.