Auto finisce nel fossato Gli occupanti si salvano

Auto sbanda e finisce nel canale, paura a Borgo San Giovanni ma, per fortuna, nessun ferito grave. L’incidente è avvenuto domenica sera alle 21.40 nella frazione Cà dell’acqua. Una vettura ha improvvisamente lasciato la sede stradale ed è finita nel fossato laterale alla tratta. La causa della sbandata è sconosciuta. È stato un grande spavento per i coinvolti, che hanno chiesto aiuto ma, per fortuna, non erano in grave pericolo. I vigili del fuoco sono arrivati in posto con autogru e autopompa per rimettere in strada il mezzo. Le persone a bordo, fortunatamente illese, si sono invece messe in salvo da sole. Un altro intervento di soccorso, da parte dei vigili del fuoco, ieri alle 12 quando hanno messo in sicurezza un motocarro che si è ribaltato a Cerro al Lambro, mentre percorreva via Mirandola. Il conducente è stato soccorso dal personale sanitario. Prima di riaprire al traffico, è stato necessario ripulire anche la sede stradale. Tutto si è risolto senza particolari disagi viabilistici. P.A.