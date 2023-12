Aula Magna del Verri: riqualifica con un patto

Restyling in prospettiva per l’aula magna del liceo Verri a Lodi, utilizzata dal Comune per seminari, corsi, convegni, concerti e cerimonie di vario tipo. Una serei di interventi che darà nuovo lustro alla sala e la renderà oltre che più accogliente anche moderna. Nel contesto dell’accordo-collaborazione tra Comune e liceo, si punterà alla pulizia ordinaria delle parti lignee del pavimento della boiserie, cioè le pareti in legno, e delle sedute ma a questi obiettivi si aggiungeranno anche quelli di aggiornare la strumentazione tecnica della sala per renderla maggiormente fruibile per i liceali e per gli esterni, sostituire alcuni arredi vecchi e le tende oscuranti.

In totale dovrebbero essere investiti circa 40 mila euro, spesa suddivisa tra le parti.

M.B.