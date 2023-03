Attimi di terrore nel penitenziario Dà fuoco alla cella, agenti intossicati

di Pier Giorgio Ruggeri

Incendio nel carcere di Ca’ del Ferro dove un detenuto ha dato fuoco alla sua cella, provocando l’intossicazione di tre agenti. Anch’egli è rimasto intossicato. Pochi i particolari emersi della vicenda, portata a galla solo dai responsabili sindacali delle guardie che denunciano la necessità di un intervento sulla gestione dell’istituto cremonese. Domenica sera nel penitenziario si è sviluppato un incendio. In pochi istanti da una cella sono usciti fuoco e fumo. L’allarme è stato immediato e alcuni agenti muniti di estintori, hanno aperto la cella di un detenuto straniero e hanno aggredito il fuoco che era divampato da un materasso e che in breve aveva avvolto anche le suppellettili della stanza. Ci sono voluti alcuni minuti prima che le fiamme fossero domate e nel frangente sia i tre agenti che il detenuto hanno respirato fumo e sono rimasti intossicati. E’ stato necessario far intervenire nella casa circondariale anche alcune ambulanze. Il personale di soccorso si è preso cura delle quattro persone che, dopo essere state stabilizzate sul posto, sono stato portate nell’ospedale di Cremona e ricoverate in osservazione. Sono in corso indagini per scoprire come abbia fatto lo straniero a procurarsi il necessario per dar fuoco al materasso e per quale motivo abbia messo in atto l’incendio che per lui avrebbe potuto avere conseguenze severe.

Su quanto accaduto ha preso posizione il sindacato Sappe. "Il ripetersi di eventi critici nel carcere di Cremona richiede un tempestivo intervento dell’amministrazione sulla gestione dell’istituto – ha detto Donato Capece, segretario generale del sindacato –. Servono interventi urgenti e strutturali che restituiscano la giusta legalità al circuito. La via più netta e radicale per eliminare tutti questi disagi sarebbe quella di un ripensamento complessivo della funzione della pena e, al suo interno, del ruolo del carcere: certo non indulti o amnistie. Espellere gli stranieri detenuti in Italia, per fare scontare loro la pena nelle carceri dei Paesi di origine, potrebbe già essere una soluzione. Come anche prevedere la riapertura degli opg (ospdali psichiatrico giudiziari): i detenuti con problemi psichiatrici, sempre più numerosi".