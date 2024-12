Atteso da due anni. Aperto il tunnel riservato a cicli e pedoni

Aperto il sottopasso di via Nino dall’Oro. Ieri, poco prima delle 17.00, è diventato accessibile il tunnel che passa sotto i binari, collegando il centro con viale Pavia, importante arteria ciclopedonale di cui i lodigiani sentivano la mancanza da molto tempo. Era da febbraio 2023 che era chiuso, obbligando i cittadini a doversi muovere o lo stretto sottopasso della stazione o arrivando fino a quello di via S. Colombano. Quello di via Nino dall’Oro è risultato un intervento complesso in un’area ad alta densità abitativa e di traffico in corrispondenza della stazione ferroviaria. Per questo si è scelto di procedere con un tunnel di varo, ovvero un tunnel prefabbricato di cemento armato che è stato fatto penetrare all’interno del terreno, con all’interno una scavatrice, e posto di fianco al "vecchio" sottopasso. Questo nuovo tunnel, più largo del precedente, è quello che è stato aperto ieri, rimarrà ciclopedonale fino a fine lavori. Quando questi saranno totalmente ultimati, si pensa circa a fine primavera, diventerà solo ciclabile e invece, il tunnel "vecchio" completamente restaurato e messo a nuovo, verrà aperto per essere solo pedonale. L.P.