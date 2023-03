Asst trova la mansione per l’addetto disabile

Il 53enne disabile dipendente dell’ospedale di Codogno da lunedì avrà una diversa mansione all’interno del nosocomio. Qualche giorno fa infatti era scoppiata la polemica per il fatto che, per il lavoratore, si prospettava un futuro incerto dopo il pensionamento del suo tutor e collega di riferimento. Dalla settimana prossima l’addetto dovrebbe essere trasferito in portineria dopo tanti anni trascorsi al servizio guardaroba. Ieri l’Asst di Lodi ha incontrato la madre del 53enne. Il caso era stato sollevato dal sindacalista Fisi Gianfranco Bignamini anche se i vertici sanitari non ci stanno, respingendo l’accusa di immobilismo. "L’obbiettivo non è una semplice ricollocazione del 53enne, ma l’inserimento in un progetto di inclusione perché si adatti al nuovo lavoro. Ci sarà anche un percorso di sostegno psicologico", fa sapere l’Asst. Ma Gianfranco Bignamini non ci sta: "Per sei mesi la madre non ha avuto risposte e ora c’è il rischio che lo parcheggino in portineria. Non molleremo la presa sul caso".

M.B.