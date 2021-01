Sport bloccato dal Covid, il Comune si mette al fianco delle associazioni. Dato che anche lo sport ha perso spazi e possibilità per via delle limitazioni, l’amministrazione comunale di San Rocco guidata dal sindaco Matteo Delfini (nella foto) è pronta a concedere aiuti. È stato quindi emanato un avviso pubblico per l’assegnazione di misure di supporto alle associazioni locali che operano nell’ambito sportivo. E gli interessati potranno presentare domanda fino alle ore 12 del 15 gennaio. L’obiettivo è garantire a breve un sostegno finanziario alle società o associazioni aventi sede legale nel Comune e affiliate a federazioni o ad enti di promozione sportiva e discipline sportive associate riconosciute dal Coni e la cui attività è stata limitata e danneggiata, anche economicamente, dall’attuale emergenza sanitaria.

Per accedere ai fondi è necessario candidarsi attraverso l’invio di una Pec al seguente indirizzo comune.sanroccoalporto@pec.regione.lombardia.it o consegnando la documentazione direttamente al Protocollo comunale (lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 13 e il martedì pomeriggio dalle 14 alle 17). Lo stanziamento dei fondi sarà deciso a seguito dell’indagine tra le società. Sulla base delle domande pervenute, il responsabile dell’Area Servizi alla Persona e scuola, avvalendosi della collaborazione della referente dell’ufficio, determinerà in merito alla erogazione dei contributi, compresa la quantità, a seguito di verifica dei requisiti.

P.A.