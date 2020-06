Codogno (Lodi), 11 giugno 2020 - «Spero che il giudice legga le carte e si capisca il mio operato senza macchia. D’altronde sono un commercialista e non è compito mio indagare sulle attività dei miei clienti". Ieri mattina, alla conferenza stampa del gruppo di Forza Italia su questioni politico-amministrative, l’assessore all’urbanistica Vittorio Riboldi ha voluto di nuovo mettere in chiaro la propria posizione che lo vede destinatario di un avviso di apertura indagine nell’inchiesta della Finanza che, alcuni giorni fa, ha portato all’arresto del Mago Candido, insieme a figlia e moglie, accusati di truffa.

Forza Italia ha fatto quadrato attorno a Riboldi, rinnovandogli la fiducia del partito, e nell’esecutivo ("a cui ho spiegato tutto per 45 minuti", ha detto l’esponente di Giunta) nessuno sarebbe pronto a chiedergli un passo indietro. "Ero solo un amministratore di una società nata nel 2006, che poi ho ceduto nel 2018 alla figlia del “mago“, all’interno della quale sono state bonificate alcune cifre per un paio di operazioni immobiliari. Soldi che ho cercato di tracciare chiedendo la provenienza e facendo ulteriori verifiche analizzando le dichiarazioni dei redditi del mio cliente per capire se la posizione economica era congrua con i bonifici. Verificati questi aspetti, non capisco perché avrei dovuto conoscere la regolarità dell’attività di un cliente: non spetta a me".

Nei giorni scorsi, il gruppo consiliare del M5S ha chiesto la revoca delle deleghe "a titolo preventivo e a tutela dell’onorabilità dell’ente". "I grillini guardino a casa propria visto che, a livello nazionale, è stato arrestato un loro esponente" ha detto Riboldi.