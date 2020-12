Zelo Buon Persico (Lodi), 2 dicembre 2020 - "Ecco come l’amministrazione comunale di Zelo Buon Persico ha organizzato le vaccinazioni antinfluenzali per gli over 65 e per chi ha patologie dei cittadini zelaschi: un assembramento di circa 300 persone a rischio". La denuncia è di Lucilla Danelli, consigliere di minoranza di Zelo Buon Persico del gruppo Cambiamo Zelo Buon Persico, che oggi ha partecipato alla campagna antinfluenzale organizzata dall'amministrazione comunale guidata da Angelo Madonini del Comune del Nord Lodigiano.

L'esponente dell'opposizione ha documentato con alcune foto i tanti residenti anziani nella vecchia scuola elementare del paese in attesa del vaccino. "Tutti i medici del territorio hanno aderito tranne una che ci ha visto lungo - sottolinea Lucilla Danelli, consigliere di minoranza di Zelo Buon Persico del gruppo Cambiamo Zelo Buon Persico -. Il Comune, con questa modalità di organizzazione, ha creato tutti i presupposti per un assembramento di circa 300 persone tra l'altro ad altissimo rischio perché si tratta di anziani. E' qualcosa che sicuramente si sarebbe potuto evitare, garantendo maggiore attenzione ad organizzare questo tipo di iniziative".