Assemblee in Archimica: "Stop ai tagli di personale e Piano industriale 2024"

Si sono tenute ieri le assemblee di Ugl Chimici all’Archimica di Lodi. L’obiettivo del componente Rsu Silvio Mastropasqua, del componente Direttivo provinciale nonché dipendente dell’azienda Filippo Giupponi e del segretario nazionale Chimici di Lodi Fabrizio Rigoldi era informare i lavoratori "sulla difficoltà che si sta trovando, nonostante un ultimo incontro di settimana scorsa in AssoLodi, a farsi ricevere dall’azienda per conoscere il piano industriale 2024 e quindi pattuire eventuali accordi di secondo livello".

C’è preoccupazione, di fronte a questo silenzio "e davanti al mancato rinnovo di alcuni contratti a termine, avvenuto dopo il passaggio a maggio nelle mani degli indiani di Pi Industries Group, che l’hanno rilevata per tramite della controllata olandese Pi Healt Sciences, nonostante le promesse", spiegano i sindacalisti. Si doveva decidere se ufficializzare lo stato di agitazione e indire scioperi o altre mosse. Mastropasqua, al termine della prima assemblea, ha aggiornato: "Dato che ci è stato fissato un secondo incontro in AssoLodi per il 2 novembre, i lavoratori hanno deciso di aspettare. Vogliono però che la proprietà ufficializzi il piano industriale 2024 quanto prima e mantenga le promesse. Speriamo che, al contrario dell’ultima volta, si presenti".

Nei giorni scorsi il direttore di stabilimento Nicola Tagliapietra aveva chiarito: "Archimica è stata acquisita alla fine di aprile nell’ambito di un progetto più ampio, con ambizioni di visibiltà a livello europeo e mondiale. È in corso un’attività di integrazione, che moltiplicherà l’offerta ai nostri clienti nei settori Custom Research Organization Custom Discovery and Manufacturing Organization, mercato in continua espansione. Le sigle identificano una certa area di business che proviene tipicamente dalle aziende farmaceutiche . Queste aziende promuovono e finanziano la ricerca di nuove molecole che diventeranno i farmaci del futuro". E ancora: "Nel frattempo sono già state prese una serie di iniziative per la modernizzazione del sito di Lodi, con importanti investimenti mirati ad intercettare le richieste di prodotti e servizi provenienti dai clienti. Il sito di Lodi è un punto nevralgico di questa strategia, e non potrà che beneficiarne in termini di investimenti, capacità, tecnologie e occupazione".