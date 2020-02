Lodi, 20 febbraio 2020 - Graduatorie dei nidi, il Comune le ha congelate parlando di un problema informatico e annunciando il riavvio del servizio dai primi giorni di marzo. In realtà, assicurano i sindacati, il problema è legato “all’interposizione di manodopera”, ossia all’uso di personale della cooperativa in sostituzione di operatori comunali. E non è stato ancora risolto: l’incontro tra le parti sarà mercoledì 26. "I problemi sono tanti - spiega Francesca Di Bella, segretaria della Funzione pubblica Cgil -. Ci sono le tre operatrici della cooperativa, di cui una full time, che operavano al nido Carillon in sostituzione del personale comunale, che ancora oggi non sanno se e come verranno rientegrate nel nido Girotondo, gestito dalla coop. Poi ci sono le dipendenti comunali che, con l’annunciato inserimento al Carillon di 4 interinali, rischiano di perdere l’indennità di turno rimettendoci nello stipendio. Sullo stesso piano però ci sono anche le famiglie (14), che avevano ottenuto il posto e che avrebbero già dovuto usufruire dell’inserimento al nido, ma si sono viste ‘congelare’ la graduatoria senza ottenere alcuna informazione, e la questione della ‘continuità educativa’, inficiata dallo spostamento e aggiunta di personale. La dipendente comunale dello “spazio gioco”, inoltre, è stata messa di rinforzo al nido e anche qui non si sa cosa accadrà. Per finire con la questione di fondo che riguarda il mantenimento di un servizio pubblico, senza contare i problemi che riguardano la manutenzione degli edifici".

È di ieri, infatti, la notizia dell’ultimo mattone caduto al Carillon, benché in un’area già recintata. Di Bella, che ha preso parte alla commissione nidi di lunedì, rimarca: "Il Comune avrebbe dovuto prendere subito personale di agenzia per evitare l’interposizione, senza arrivare a congelare la graduatoria a fine gennaio. Invece è stata fatta una forzatura. Comunque sembra che sia disponibile a non ridurre l’indennità delle proprie dipendenti. Ma le questione aperte sono ancora tante. Lunedì, dopo che la presidente della commissione, una mamma, si è dimessa, abbiamo anche chiesto maggiore comunicazione alle famiglie. Noi come sindacato cercheremo di garantire i diritti. Purtroppo negli anni si è assistito a una diminuzione progressiva del personale e quando si è potuto hanno assunto vigili e non educatrici". Intanto le mamme si stanno organizzando per ottenere informazioni e garanzie sui tempi e su chi gestirà i neonati, personale che deve essere specializzato e con cui va instaurato un rapporto di fiducia.