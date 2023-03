Art Marathon In migliaia per il ritorno

La grande festa degli amanti della corsa è tornata. Dopo due anni di fermo per il Covid, la Brescia Art Marathon ieri ha di nuovo tenuto banco in città, riempiendo il centro di gambe in movimento e mettendo all’angolo per qualche ora gli automobilisti. Circa seimila atleti si sono cimentati nelle varie distanze, a cominciare dalla “regina“, la 42 chilometri, seguita dalla 21 e dalla 10. Il serpentone dei runner ha iniziato a sfilare alle 8,45 in via San Faustino sulle note di “Crescere insieme“, l’inno di Bergamo Brescia Capitale della Cultura. Solo la 10 chilometri è partita all’ombra della Loggia, dove sono approdati tutti i podisti. Bresciano il podio: ad aggiudicarsi la maratona, Davide Angilella (Atletica Franciacorta), primo con 2 ore, 30’ e 39’’, che si è assicurato peraltro il titolo regionale assoluto. Tra le donne la più veloce è stata Eva Grisoni (Atletica Paratico), che ha chiuso i 42 chilometri in 2 ore, 50’ e 38’’ aggiudicandosi un’altra vittoria dopo quella dell’anno scorso.

B.Ras.