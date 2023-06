Arresto convalidato, 33enne marocchino con divieto di dimora a Voghera

Ieri in Tribunale a Pavia l’arresto è stato convalidato e in attesa dell’udienza, fissata al 18 luglio, il giudice ha disposto come il divieto di dimora nel comune di Voghera. F.A.W., 33enne marocchino, senza fissa dimora, era stato arrestato dalla polizia, martedì sera. Intercettato alla guida di un’auto in via Martiri della Libertà, è stato bloccato dopo un tentativo di fuga imboccando una strada contromano. Nelle perquisizioni, prima sull’auto e poi nella stanza d’albergo dove alloggiava, i poliziotti hanno trovato circa 50 grammi di cocaina e oltre 4mila euro in contanti. Tutto sequestrato.