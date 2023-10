Area destinata a fini sociali. Terreno donato, iter al via

L’area verde dismessa stretta tra via Borsellino e via Ada Negri a Meleti era stata donata al Comune oltre tre anni fa e la clausola era molto precisa: destinare la zona per finalità sociali, ricreative e culturali alla memoria di Giandomenico ed Enrico Toninelli così come hanno voluto gli eredi. Ed ora, il Comune, dopo il periodo pandemico, ha iniziato l’iter amministrativo, partendo dallo studio di fattibilità che mette nero su bianco le prime indicazioni progettuali, il quadro economico e il cronoprogramma. I fondi (448 mila euro solo per l’esecuzione dei lavori e che arrivano a 674 con le spese progettuali) al momento sono ancora da reperire, ma per il Comune la sfida e il sogno di realizzare un nuovo punto di riferimento per la comunità cominciano pian piano ad avverarsi. Infatti, la finalità è quella di sfruttare i fondi a disposizione nel “Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni” anche come volano per il "rilancio turistico e sociale del territorio e come attrattività per gli investimenti dei privati sul territorio comunale", come hanno ribadito dal Comune.

La domanda per la richiesta di contributo è già stata inoltrata al ministero preposto. L’area all’interno della quale si realizzerà l’intervento si estende per oltre 2.600 metri quadrati e si dovrà procedere, a livello urbanistico, alla trasformazione della destinazione d’uso. Il lotto sarà suddiviso in due parti: una parte sarà riservata a giardino sensoriale con la realizzazione di percorsi e la messa in opera di attrezzature per esercitare abilità psicomotorie e praticare esercizi di stimolazione cognitiva mentre l’altra porzione di terreno ospiterà una struttura polivalente di 360 metri quadrati, parte della quale sarà coperta ed attrezzata con oltre 70 posti a sedere, mentre un’altra sarà destinata alla preparazione degli alimenti e ad un deposito per la Protezione Civile. L’area verde sarà accessibile e fruibile da tutti ed anche dagli ospiti della vicina casa di riposo che dista circa cento metri dall’area. Il cantiere, quando l’iter sarà concluso e i soldi trovati, durerà 180 giorni.