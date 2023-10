Archimica Lodi: incertezza sul futuro di cento addetti

"Nessuna notizia in merito al piano industriale 2024, chiediamo un incontro!". Parte da questa incertezza, sul futuro di circa 100 lavoratori della Archimica di Lodi, che produce principi attivi per la farmaceutica, nel quartiere San Grato, la rimostranza del sindacato Ugl. "Dopo il passaggio alla nuova proprietà – dice il segretario nazionale chimici di Lodi Fabrizio Rigoldi – non riusciamo a interagire coi nuovi titolari e temiamo per il futuro dei lavoratori. Giovedì (domani per chi legge), li informeremo in assemblea e poi decideremo cosa fare. Temiamo periodi di cassa integrazione a ciclo continuo, con dipendenti che potrebbero vedersi arrivare solo 1.000 euro al mese di stipendio". Gli incontri sono stati fissati alle 14 e alle 22, in base ai turni. "Decideremo con i dipendenti se formalizzare l’informale e attuale stato di agitazione, scioperare o cosa fare - aggiunge il componente del direttivo provinciale Ugl Chimici di Lodi, nonché dipendente di Archimica Spa Filippo Giupponi, facendo le veci del segretario responsabile dell’Ugl e componente Rsu Silvio Mastropasqua -. Il passaggio di proprietà alla Pi Industries si è completato a maggio 2023. Eravamo 130 dipendenti e adesso, dopo la mancata conferma di alcuni contratti in essere, nonostante le promesse fossero altre, iniziano a lasciare a casa le persone. Tra dimissionari e licenziati abbiamo perso una decina di unità. Stanno lasciando a casa i contratti a termine. Noi, Cgil e Cisl abbiamo invitato la società all’AssoLodi martedì della settimana scorsa, ma la nuova società non si è presentata. C’era il direttore di stabilimento il quale però non era a conoscenza del piano industriale".

"Archimica – replica il direttore dello stabilimento Nicola Tagliapietra – è stata acquisita da Pihs nell’ambito di un progetto molto con ambizioni di visibiltà a livello europeo e mondiale. È in corso un’attività di integrazione che moltiplicherà l’offerta ai nostri clienti particolarmente nello spazio CroCdmo (per la ricerca di nuove molecole che diventeranno i farmaci del futuro), mercato in continua e forte espansione. Nel frattempo sono già state prese iniziative per migliorare e modernizzare il sito di Lodi che prevedono importanti investimenti mirati ad intercettare le richieste di prodotti e servizi provenienti dai clienti. Lo sviluppo di nuovi prodotti e mercati è uno degli obiettivi strategici di Pihs che andrà ad aggiungersi all’attuale portfolio di prodotti generici già patrimonio di Archimica. Il sito di Lodi è un chiaro punto nevralgico di questa strategia e non potrà che beneficiarne in termini di investimenti, capacità, tecnologie ed occupazione.Paola Arensi