Appuntamento con la storia. Per la prima volta in 450 anni svelato il refettorio del Ghisleri

Per la prima volta in 450 anni di storia sabato 2 dicembre il collegio Ghislieri, uno dei più antichi e primo collegio misto in Italia, apre le porte a tutti per un evento inedito: una cena-conferenza nel suo refettorio cinquecentesco, preceduta da una visita negli spazi storici. Tappa in biblioteca, dove è custodito uno dei più antichi ricettari mai composti, quello di Bartolomeo Scappi, il "cuoco dei papi", risalente alla seconda metà del Cinquecento. Lo scopo è evidenziare attraverso il cibo il rapporto fra territorio, scienza e storia. Perché l’appuntamento, "Collegio fa buon brodo" voluto dal rettore Alessandro Maranesi, è un approfondimento del legame fra territorio, scienza e storia dove il fil rouge è il cibo. Il tutto consumato nel refettorio che ha accolto allievi illustri come Carlo Goldoni e sedersi alla stessa tavola di allora. La serata si apre alle 19,30 con una visita nei principali spazi del collegio e la sua famosa biblioteca storica. Alle 21 nell’antico refettorio è prevista la cena a base di piatti e ingredienti del territorio: riso e zucca rigorosamente di aziende agricole locali sono alcune delle materie prime che compongono un ricco menù curato dai cuochi del Gruppo Pellegrini. Parte del ricavato della serata andrà ai progetti della Comunità di Sant’Egidio di Pavia impegnata nell’assistenza dei senza fissa dimora, nell’aiuto alimentare a centinaia di famiglie e nel supporto ad anziani soli e minori.

Manuela Marziani