Appartamenti in centro per autistici Dieci residenti in piena autonomia

di Paola Arensi

Il progetto sperimentale della cooperativa Amicizia “Appartamenti in centro“ – che fa vivere insieme in autonomia 10 persone autistiche nell’ex Pretura – è il primo operativo in Lombardia dei tre finanziati dalla Regione (gli altri sono a Pavia e Mantova). Ieri la festa dei 40 anni a Palazzo Lamberti con il presidente Marco Landi e la direttrice Monica Giorgis che, con il compianto ex presidente Mario Perotti, a fine 2017 ha messo in moto il progetto sognato e finanziato dalle famiglie degli ospiti stessi.

"Stiamo già studiando un’altra iniziativa simile e ci chiamano da territori lontani per duplicare la nostra ma le richieste sono tante così come i costi di queste operazioni e dispiace non poter dare risposte a tutti. Speriamo di fare da apripista", ha ribadito Landi. Si tratta di un lavoro di rete sostenuto, come partner, anche dal Comune di Milano e ora dall’Università di Pavia "che metterà a disposizione professionisti e il Laboratorio autismo", ha chiarito Giorgis.

Proprio in ricordo dell’ex presidente l’ex Pretura, comprata dalle famiglie con 65mila euro ciascuna, oggi è diventata Palazzo Perotti. L’edificio è stato inaugurato a settembre (ristrutturato con fondi esterni, come un milione da Fondazione Cariplo) e ospita miniappartamenti, bar, sala giochi, area soggiorno, spazio polifunzionale per attività motorie, sala proiezioni.

I residenti vivono seguiti da Amicizia, "operatori che lavorano con passione, in modo concreto e collaborativo" ha ribadito il sindaco Francesco Passerini. "Ci sono anche fantastici volontari e famiglie sempre pronte ad aiutare, così come l’Ufficio di piano", ha aggiunto Landi. Il direttore sociosanitario di Asst Enrico Tallarita: "Un progetto innovativo. Mura familiari dove queste persone vengono accudite e stimolate, per migliorarne l’autonomia".