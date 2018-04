Lodi, 22 aprile 2018 - Antonio Boselli è divenuto 'accademico dei Georgofili'. L'imprenditore lodigiano, presidente di Confagricoltura Lombardia ha ricevuto la prestigiosa nomina a Firenze, nella sede dell’Accademia dei Georgofili, alle Logge degli Uffizi Corti. Il riconoscimento è arrivato su proposta del consiglio dell'Accademia e la cerimonia di consegna del diploma si è svolta durante l’assemblea di venerdì.

Nel suo intervento Boselli ha parlato del proprio ruolo di presidente regionale di un’organizzazione datoriale importante quale è Confagricoltura, e delle priorità per il settore: "Da un lato diffondere la cultura dell’innovazione e della sostenibilità tra i soci, dall’altro difenderne i principi dagli attacchi mediatici e dalle fake news". Attività che porterà avanti ora in qualità di Accademico aggregato alla sezione Nord-Ovest dell'Accademia, la più antica istituzione al mondo ad occuparsi di agricoltura, ambiente, alimenti, e a promuovere il progresso delle conoscenze, lo sviluppo delle attività tecnico economiche e della crescita sociale: fu fondata nel 1753 allo scopo di "far continue e ben regolate sperienze, ed osservazioni, per condurre a perfezione l’Arte tanto giovevole della toscana coltivazione", divenendo già nel 1897 un'istituzione italiana.