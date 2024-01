Antigone visita Torre del Gallo: "Cimici nei letti e tra i capelli. Situazione igienica disastrosa"

"Una situazione disastrosa". Un sopralluogo effettuato da Antigone nel carcere di Torre del Gallo ha messo in luce la pessima condizione in cui vivono alcuni detenuti. "Abbiamo verificato che il nuovo padiglione C adibito ai protetti era interessato da una disinfestazione per la presenza massiva di cimici del letto". E dove ancora non era arrivata la disinfestazione, la situazione era oltre ogni limite.

"Abbiamo incontrato un detenuto con un nido di cimici tra i capelli e molti altri avevano i segni delle punture". Nelle celle al 30 novembre risultavano 666 detenuti per una capienza di 515. "Una delle difficoltà è data dalla fragilità psichica di molti ristretti – prosegue Antigone – che non sono in grado di provvedere alla propria cura". Di recente anche il padiglione dei detenuti comuni, che è stato oggetto d’interventi di ristrutturazione, durante un sopralluogo aveva evidenziato forti criticità.

"L’acqua calda manca in molte celle e in generale le condizioni dei bagni vengono definite inaccettabili – rimarcano gli attivisti – Lavandini senza rubinetti, docce non funzionanti, pareti macchiate di fuliggine, stanze con poca luce e scarsa areazione".

Avere un popolazione problematica potrebbe influire sui danneggiamenti all’interno della struttura e un ambiente difficile potrebbe aumentare la conflittualità; recentemente alcuni detenuti hanno incendiato i materassi. "Nonostante gli sforzi della Direzione e del Comando quasi la metà delle celle sono in condizioni igieniche intollerabili per un carcere democratico", conclude il rapporto di Antigone.

Manuela Marziani