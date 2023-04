Antica fornace spunta dagli scavi

Sono emerse tracce di un’antica fornace in mezzo alla campagna in un punto periferico di Maleo, proprio all’inizio della provinciale 193 per Corno Giovine: si tratta di un’area privata dove sorgerà a breve un parco fotovoltaico. Durante i lavori preliminari, le ruspe hanno riportato alla luce tracce che, agli occhi degli operai che stavano effettuando gli scavi, sono sembrate importanti tanto da bloccare i lavori. Da qui è scattato lo stop al cantiere e l’inevitabile coinvolgimento della Soprintendenza ai Beni Archeologici di competenza per il Lodigiano che ha già effettuato un sopralluogo ed ha già pronta la relazione che certifica il fatto che, appunto, si tratta di una fornace di età moderna. Sotto il profilo archeologico non sembrano dunque tracce talmente importanti da doverle salvaguardare.

Dopo la classificazione, la terra molto probabilmente ritornerà a coprire il manufatto in mattoni emerso dal sottosuolo e, proprio nel punto in questione, i lavori proseguiranno. Nel mese di aprile del 2021, un insediamento simile era emerso durante il cantiere per l’allargamento del tratto di provinciale 591 tra Codogno e Castiglione d’Adda: anche in quella occasione, fu poi ricoperto. M.B.