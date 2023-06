Angoscia sulla Paullese Schianto, infermiera grave

di Pier Giorgio Ruggeri

È in condizioni ritenute gravi A. A., la giovane infermiera di 30 anni coinvolta ieri mattina poco prima delle sette in un terribile incidente sulla Paullese, mentre da Boffalora d’Adda, suo paese di residenza, si stava recando a Crema per prendere servizio all’ospedale Maggiore. La giovane donna era alla guida della sua Renault Clio e stava percorrendo la Paullese quando, in territorio di Monte Cremasco, è successo qualcosa che ha portato la donna non governare più l’auto che si è fermata in mezzo alla carreggiata. Sono passati pochi secondi e dietro è arrivata una Fiat 500 condotta da un uomo di 47 anni che non ha realizzato che la Clio fosse ferma e l’ha travolta. L’urto è stato molto violento e la Clio è stata scaraventata contro la barriera jersey di cemento sulla sua sinistra con conseguenze gravi per l’infermiera che, probabilmente inanimata, è andata a sbattere con violenza la testa contro il parabrezza, mentre l’autista della 500 è riuscito a limitare i danni. La Paullese è stata immediatamente chiusa e sul posto sono arrivate auto medica e ambulanza della Croce Verde. Il medico che ha visitato l’infermiera, una volta estratta dall’auto, ha riconosciuto subito la vittima e ha verificato che le sue condizioni non erano buone. Per questo motivo ha inteso chiedere l’ausilio di un’eliambulanza.

L’elisoccorso sì è alzato da Bergamo e in otto minuti ha raggiunto la Paullese, atterrando sull’arteria a pochi metri dal sinistro e ricevendo la donna ferita che alle 8.45 è arrivata nell’ospedale bergamasco Papa Giovanni XXIII. Qui i medici l’hanno ricoverata in codice giallo, ma poi hanno dovuto constatare che le sue condizioni sono andate rapidamente peggiorando, tanto che hanno deciso di intervenire chirurgicamente per stabilizzare la situazione. Al termine dell’intervento l’infermiera è stata portata nel reparto di Rianimazione e in codice rosso, in attesa che le sue condizioni migliorino. Sul luogo del sinistro sono arrivati anche i carabinieri per i rilievi e i vigili del fuoco di Crema per mettere in sicurezza la zona e le auto. Il traffico sulla Paullese, nel tratto Dovera-Pandino è stato interrotto fin verso le dieci per dar mezzo di effettuare i soccorsi e poi recuperare le auto.