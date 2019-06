Lodi, 12 giugno 2019 - Anatra e pulcini in difficoltà per via della corrente, scatta il salvataggio. I vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi sono stati allertati per animali in difficoltà in via Fé a Lodi.

Alcuni passanti hanno notato mamma anatra e numerosi pulcini in pericolo e deciso di farli aiutare. La corrente di risucchio di un fosso tombinato ha infatti impedito ai piccoli di procedere nella nuotata e la madre stava disperatamente cercando di aiutarli. L’intensa corrente non le permetteva però di passare oltre. Il numero dei cuccioli, piuttosto consistente, complicava tutto. I vigili del fuoco sono quindi entrati nell’acqua e hanno messo in salvo gli animali che poi sono stati liberati in un punto sicuro così da evitare nuovi imprevisti.