Ambizioni finora deluse Polo museale lombardo: l’idea per Palazzo Soave

di Mario Borra

Promesse, investimenti mai sufficienti, rilanci al palo: Palazzo Soave, gioiello neoclassico del 1700, ha sempre rappresentato, negli ultimi trent’anni, una struttura dalle risorse enormi. Ma la sensazione è che a oggi le potenzialità siano ancora inespresse.

L’Amministrazione comunale del sindaco Francesco Passerini ha creduto nel rilancio dell’ex ospedale (poi trasformato in fabbrica e quindi in spazio per mostre dalla metà degli anni Novanta): l’anno scorso il Comune si è legato in partnership con la prestigiosa Fondazione Feltrinelli, mettendo nero su bianco un progetto da circa un milione e 200mila euro. Il bando regionale cui l’Amministrazione aveva partecipato nel 2022, però, non ha erogato fondi.

L’Esecutivo allora non si è dato per vinto, ripresentando il progetto per ottenere le risorse dalla Fondazione Cariplo nel contesto degli stanziamenti definiti emblematici (si attende con trepidazione ormai da settimane il responso, che dovrebbe essere imminente) mentre è stato inserito nel bilancio preventivo che verrà discusso in Consiglio a metà maggio il contributo di 500mila euro erogato alcuni mesi fa dalla Regione. Palazzo Soave rappresenta un unicum in Provincia di Lodi e potrebbe candidarsi a polo museale lombardo.

Negli ultimi decenni però la struttura non ha mai fatto il salto di qualità, nonostante sia stata beneficiaria di diverse risorse. La prima opera fu promossa all’inizio degli anni Novanta quando, grazie al contributo Frisl regionale, fu possibile adibire l’ala Ovest a nuova sede della biblioteca; mentre il secondo consistente investimento fu compiuto con i fondi del Giubileo (un miliardo e mezzo delle vecchie lire) che permisero di sistemare la zona Est e rimettere a nuovo altre sale del Palazzo. Poi sono stati effettuati interventi spot: il restauro dei prospetti murari, della cappella San Carlo, del tetto della Sala Granata.

Anni dopo però infiltrazioni e umidità si sono inesorabilmente ripresentati, certificando l’urgenza di un ripristino ma anche, finalmente, di un rilancio nell’Olimpo dei poli museali lombardi. E la collaborazione con Feltrinelli sembra proprio il viatico giusto nella speranza che, oltre ai 500mila euro già arrivati da Regione, si possa completare la copertura del finanziamento necessario.