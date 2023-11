Alzano il gomito. Due soccorsi in strada

Un minorenne ha alzato troppo il gomito ed è caduto a terra, venerdì alle 22, vicino alla stazione di Maleo. Secondo quanto appreso, sono stati i suoi amici che erano con lui a chiamare i soccorsi: sul posto è intervenuta un’ambulanza che ha notato come il giovane fosse privo di sensi, probabilmente anche in seguito alle conseguenze della rovinosa caduta. Dopo le prime cure sul posto, i sanitari hanno trasferito il ragazzo in codice rosso all’ospedale di Cremona. Ieri fortunatamente si era ripreso e stava meglio. Sempre a Maleo, alle 19 di venerdì, in una via vicino al centro, è stato soccorso un 50enne, notato in una vettura che non rispondeva. Si è poi scoperto che dopo aver bevuto troppo, si era addormentato all’interno.