Altro furto di monetine Più danni che bottino

Ladri di monetine ancora in azione in una scuola a Vigevano. Nella notte tra martedì e ieri si sono introdotti nell’istituto comprensivo “Ramella“, in via Anna Botto, forzando la porta dell’ingresso principale. E una volta all’interno del plesso scolastico hanno poi scassinato un distributore di bevande e snack, rubando il denaro contenuto, quantificato in soli 10 euro. Un bottino di molto inferiore ai danni provocati con la rottura del distributore e con l’effrazione alla porta d’ingresso. Il furto è stato scoperto ieri mattina e denunciato ai carabinieri di Vigevano che hanno avviato indagini sull’accaduto. Non è escluso che si tratti degli stessi responsabili di altri simili colpi, ai danni di altre scuole ed uffici pubblici. La scorsa settimana un analogo furto era stato denunciato dal responsabile dell’istituto comprensivo di Parona, ma in quel caso i ladri erano entrati da una finestra.