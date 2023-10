Alpini, la grande festa di Lodi. La sfilata è un bagno di folla

Il raduno del 2° raggruppamento alpini si è concluso ieri a Lodi ed ha avuto un grande successo. Nella mattinata c’è stata infatti sfilata delle varie sezioni di Lombardia ed Emilia-Romagna che, partendo dall’Isola Carolina hanno attraversato tutta la città, accompagnate da molteplici fanfare in un clima di festa e orgoglio nazionale. Erano migliaia gli alpini presenti, da chi era a sfilare a chi era tra il pubblico. A inaugurare la manifestazione vi erano le alte cariche cittadine, dei maggiori comuni limitrofi e della regione.

Il sindaco di Lodi Andrea Furegato ha rimarcato come la città fosse fiera di ospitare questa manifestazione e non poteva non essere riconoscente della loro presenza, specialmente in questo periodo storico. Il prefetto di Lodi, Enrico Roccatagliata, ha affermato che "è bello vedere e ritrovare i valori della tradizione in questa manifestazione, perché i valori di leva sono quelli di chi sa parlar di amor di patria. Gli alpini non si perdono in parole ma agiscono in modo efficiente, sono un patrimonio nazionale". Anche Lorenzo Guerini, ex sindaco di Lodi ed ex ministro della difesa, nonché alpino, ha preso parola ricordando con sentiti ringraziamenti gli alpini "come esempi di dedizione, sacrificio, solidarietà e coraggio. I valori delle forze armate che sono tramandati con gioia". Sebastiano Favero, presidente dell’associazione nazionale alpini, in un discorso di forte e felice orgoglio ha ricordato "gli alpini sono per la gente e tra la gente. Uno dei nostri motti è che per gli alpini non esiste l’impossibile. È stato provato dal gruppo di Lodi con un magnifico evento ben organizzato in una città comunque piccola".

Così la sfilata è cominciata, dall’isola fino a piazza Vittoria, passando per la città bassa e salendo da via XX Settembre. Alla testa del corteo i giovani dei campi scuola degli alpini, poi a seguire i rappresentanti delle istituzioni, a seguire le sezioni e i gruppi, da Como a Varese alle valli, dai Paracadutisti ai membri della Protezione Civile. La cittadinanza ha accolto tutti con affetto. I lodigiani si accalcavano nelle vie per vedere il passaggio del lungo serpentone, che innalzava il tricolore attraverso bandiere, stendardi, gonfaloni e persino un paracadute, fatto innalzare in piazza Vittoria con grande stupore dei presenti. La cerimonia si è conclusa con l’ammainabandiera in piazza.

Luca Pacchiarini