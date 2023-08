All’ospedale in coppia Massacra la compagna Poi ingurgita detersivo

di Stefano Zanette

LANDRIANO (Pavia)

Prima il pestaggio, che ha fatto finire la donna in ospedale. Poi il gesto di autolesionismo, con anche l’uomo soccorso dai sanitari per aver ingerito detersivo. Una vicenda su cui stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Pavia, nel massimo riserbo dovuto soprattutto alla tutela della vittima, con i contorni che restano necessariamente vaghi, nel consueto silenzio della Procura di Pavia. È successo l’altra notte, nell’arco di alcune ore nell’abitazione che la coppia, lui di 35 anni e lei di 32, condivide a Landriano. Tutto sarebbe iniziato con una discussione, una delle tante e pare frequenti, ma mai in precedenza con una conclusione così violenta e dalle gravi conseguenze per entrambi.

La lite è infatti finita in un pestaggio, con la donna colpita a calci e pugni. Sarebbe però riuscita a scappare, allontanandosi dall’abitazione nonostante le gravi ferite, per cui è stato poi necessario che ricorresse a cure in ospedale, dove le sono state riscontrate lesioni serie in diverse parti del corpo, per una prognosi di 45 giorni. Delle gravi conseguenze del pestaggio sono stati informati i carabinieri, che a quel punto avrebbero raggiunto nell’abitazione di Landriano il presunto responsabile. Nel frattempo però l’uomo, che era rimasto da solo in casa, forse in preda al rimorso per quello che aveva fatto alla compagna, oppure in ogni caso per la medesima esasperazione che lo aveva portato a malmenare con estrema violenza la donna, di certo privo di lucidità e con l’evidente intenzione di farla finita, ha bevuto del detersivo preso nel bagno.

Nell’abitazione sono quindi stati chiamati anche i soccorsi sanitari, che hanno trasportato con l’ambulanza il 35enne al San Matteo di Pavia. Le sue condizioni non sono poi risultate particolarmente gravi, forse per una non elevatissima tossicità del detersivo ingerito o per una quantità non sufficiente a provocare conseguenze peggiori.

Salvato dal tentativo di fare del male a se stesso, dovrà rispondere penalmente dei maltrattamenti e delle lesioni provocate alla compagna. La sua posizione è ancora al vaglio della Procura, con il magistrato di turno che non avrebbe ritenuto necessario l’arresto dell’uomo, indagato a piede libero.