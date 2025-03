All’esame con il trucco. Scoperto, niente patente

SOMAGLIA (Lodi)

Aveva con sé un kit super tecnologico per cercare di farla franca all’esame per la patente facendosi suggerire le risposte che non aveva studiato. Un egiziano di 58 anni aveva nascosto sotto degli indumenti una microcamera che sporgeva in modo impercettibile dal maglione, oltre a un alimentatore, un router wi-fi per la connessione dati sottile come una carta di credito, un cellulare e un microauricolare senza fili, strumenti con cui era in contatto con un suggeritore che, proprio grazie alla microcamera, vedeva il monitor con le domande e quindi suggeriva le risposte dei quiz. Gli agenti si sono insospettiti per l’atteggiamento dell’uomo e perché parlava a mala pena l’italiano. Una volta scoperto, ha consegnato alla Polizia locale tutte le attrezzature elettroniche tranne l’auricolare, per estrarre il quale è stato necessario l’intervento del personale sanitario al Pronto soccorso.

M.B.