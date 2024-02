Allarme smog, limiti di pm10 superati 26 volte dall’inizio dell’anno

In poco meno di due mesi l’aria della città è diventata oltremodo irrespirabile. Secondo i dati di Arpa, infatti, almeno fino alla settimana scorsa, il livello di guardia delle polveri sottili disperse nell’ambiente è stato superato ben 26 volte dall’inizio dell’anno. Circostanza decisamente allarmante e che si configura purtroppo in maniera coerente con uno scenario più ampio dove le concentrazioni di pm10 sono spesso al di sopra della soglia di legge che fissa l’allarme rosso in 50 microgrammi per metro cubo. L’argomento sarà trattato giovedì in Consiglio comunale e all’amministrazione comunale verranno sottoposte alcune idee per cercare di invertire la tendenza o quanto meno di iniziare una campagna di sensibilizzazione. "Si assumano controlli sul riscaldamento almeno negli edifici pubblici e si trovino soluzioni per limitare il traffico privato nei pressi delle scuole e del centro mentre si deve incentivare l’utilizzo di fonti pulite così come si sensibilizzi la cittadinanza ad assumere comportamenti virtuosi" è la posizione della minoranza di Codogno Insieme 2.0.