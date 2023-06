Allarme Manodopera nei Campi, Confagricoltura Solleva Preoccupazioni

È allarme manodopera nei campi e la questione cruciale viene sollevata con forza da Confagricoltura Milano-Lodi-Monza e Brianza. L’organismo che tutela i lavoratori agricoli solleva preoccupazioni che affliggono il mercato del lavoro nei campi, dove è sempre più difficile reperire personale specializzato, al passo con l’evoluzione digitale e tecnologica dell’agricoltura 5.0, in grado di adattarsi alle esigenze dei flussi produttivi che seguono i cicli biologici e s’intensificano in alcuni periodi dell’anno.

A queste sfide, ribadiscono da Confagricoltura, si aggiungono i costi del lavoro troppo elevati (un esempio sono le aliquote Inail al 14% per tutti gli addetti, indipendentemente dal rischio professionale), gli adempimenti burocratici complessi, le incertezze legate al Decreto flussi per l’assunzione di manodopera straniera alla quale si è fatto ampiamente ricorso per tamponare le carenze croniche. Attualmente quasi un terzo dei lavoratori agricoli è straniero, con un aumento soprattutto da India, Albania e Marocco. "Avvicinare i giovani al mondo agricolo riconoscendo crediti e incentivi è uno dei primi passi per contrastare la mancanza di manodopera che oggi è la vera piaga per le campagne – sottolinea il presidente Francesco Pacchiarini –. Ci stiamo già muovendo per individuare forme concrete di collaborazione con scuole e università per creare percorsi formativi adeguati".

M.B.