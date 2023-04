Allarme da Max Factory Era solo fumo da un cavo

Allarme incendio alla Max Factory, martedì intorno alle 14,30. Una persona che stava transitando sulla Paullese ha notato del fumo salire dal tetto del grande negozio e ha avvertito i vigili del fuoco di Crema che sono accorsi immediatamente a Madignano, zona Oriolo, per controllare che cosa stesse succedendo. In effetti dal tetto si vedeva salire del fumo nero. Subito sono stati avvertiti i responsabili del magazzino e quindi è stata eseguita una ricognizione sul tetto del capannone, scoprendo cosa fosse a causare il fumo. Il cavo di un pannello fotovoltaico si era surriscaldato e aveva cominciato a emettere del fumo. I pompieri hanno avvertito le maestranze del grande magazzino che non sarebbe stato necessario far sgombrare personale e clientela, in quando non vi era alcun pericolo d’incendio e dapprima hanno disinnescato il cavo che si era surriscaldato, sostituendolo con uno nuovo, quindi hanno controllato tutti gli altri per verificare se ce ne fosse qualcuno in condizioni non ottimali. Il lavoro dei vigili del fuoco è durato quattro ore.

P.G.R.