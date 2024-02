Alla guida senza patente . Due automobilisti nei guai

Due automobilisti trovati alla guida senza patente. Il primo multato, il secondo denunciato per insulti e resistenza. A Vailate l’altro ieri un peruviano di 30 anni residente a Trescore Cremasco, mentre stava transitando sulla Rivoltana, è stato fermato da una pattuglia della polizia locale che stava eseguendo dei controlli mentre era alla guida dell’auto della moglie, che viaggiava accanto a lui. Gli agenti della locale gli hanno chiesto la patente e il libretto, ma lo straniero ha riferito di non avere il documento e gli agenti, eseguito un controllo, hanno accertato che il peruviano non aveva mai conseguito il permesso di guida e lo hanno multato per 5000 euro. Non è sfuggita ai rigori della legge neppure la moglie, intestataria dell’Opel Astra sulla quale i due viaggiavano, multata di 397 euro per incauto affidamento. Inoltre l’auto è stata sottoposta a fermo giudiziario per tre mesi.

Peggio è andata al venticinquenne intercettato a Dovera. I carabinieri che lo conoscevano in quanto pregiudicato, mercoledì lo hanno visto uscire da un bar e salire in auto e, sapendo che non aveva mai conseguito la patente, l’hanno seguito. Quando l’uomo si è fermato a un incrocio per parlare con un amico, si è accorto di essere seguito dall’auto dei carabinieri e si è allontanato subito dalla sua vettura, cercando di seminare i militari e indirizzando loro gestacci di scherno e di sfida. Questo però non è valso a garantirgli la fuga e quando è stato raggiunto dalle forze dell’ordine, ha opposto resistenza perché non voleva saperne di salire sulla gazzella dei militari per essere portato in caserma. Una volta arrivato a destinazione, il venticinquenne è stato denunciato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e multato per guida senza patente. Pgr