Si sono recati al lavoro in bicicletta, si sono fatti il selfie come richiesto e hanno vinto (ad estrazione) un “pacchetto premio” contenente un mese gratuito di corso di inglese, otto sedute presso un centro benessere, dei kit per la bicicletta. Hanno avuto luogo ieri pomeriggio, presso la sala Serena dell’Ospedale Maggiore, le premiazioni (alla presenza del direttore socio-sanitario, Enrico Tallarita, e delle dirigenti Bianca Gritta e Barbara Grecchi) del concorso “Bike to work” indetto lo scorso 22 settembre dall’Asst. I “vincitori” sono, per l’ospedale di Lodi, Agata Anzalone e Nadia Algisi, per Codogno Lorenza Bianchini e Emanuela Pisati, per Casalpusterlengo Santina Schiavi e Teresa Monico, per S.Angelo Lodigiano Giovanna Devecchi e Nunziata Pasquariello.

L.D.B.