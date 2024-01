Al circolo Arci Ghezzi momento di riflessione con lo storico Gobetti

I crimini di guerra compiuti dal fascismo, in particolare chi ha condotto e partecipato a queste atrocità. Questo è il tema della presentazione del libro “I Carnefici del Duce“, scritto da Eric Gobetti, in programma domenica alle 18.30, all’Arci Ghezzi in via Maddalena 39. L’incontro sarà anche un dialogo con l’autore e con Luka Zanoni, direttore dell’Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa. Questa è la prima iniziativa del 2024 del Coordinamento 25 aprile, la volontà è di riflettere sull’agire dei fascisti in luoghi come le colonie e i Balcani, in cui i militari italiani commisero vari delitti.