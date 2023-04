Aggressione in strada Reagisce al rapinatore: steso con un pugno

di Stefano Zanette

Era appena sceso dall’auto, nel parcheggio davanti all’Istituto Cossa, e stava percorrendo a piedi viale Necchi, insieme anche alla moglie. E’ stato avvicinato da uno sconosciuto, che lo ha poi colpito con un pugno al volto. L’uomo, 63enne, è finito a terra sul marciapiede e nella caduta ha sbattuto la testa, procurandosi una ferita che ha lasciato molto sangue sull’asfalto, e ha perso anche i sensi. Ad aggredirlo con tale violenza sarebbe stato un “ragazzo“, così almeno lo hanno descritto dei testimoni che hanno assistito alla scena e che lo hanno visto fuggire, ma con il volto nascosto da un cappellino e dal cappuccio di una felpa. Quel che è successo ieri pomeriggio, poco prima delle 15, è al vaglio della polizia, che ha avviato le indagini. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della Volante, che hanno transennato il marciapiede con il nastro bianco-rosso per preservare la scena del crimine per i rilievi tecnici. E sono poi arrivati anche gli investigatori della squadra Mobile, raccogliendo le testimonianze di chi aveva assistito all’aggressione per ricostruire l’accaduto e mettersi subito sulle tracce dello sconosciuto riuscito a dileguarsi nel nulla prima dell’arrivo di soccorsi e forze dell’ordine.

Nel frattempo, il 63enne è finito al pronto soccorso del Policlinico San Matteo, trasportato con l’ambulanza della Croce Rossa in codice giallo: le sue condizioni sono state valutate di media criticità, non in pericolo di vita ma sottoposto in ospedale ad accertamenti clinici per poter stabilire i danni provocati dal pugno e dalla conseguente caduta a terra. Dalla prima ricostruzione dell’accaduto, sembrerebbe essersi trattato di una tentata rapina. L’uomo sarebbe stato avvicinato e minacciato dal ragazzo, che gli ha forse chiesto di dargli i soldi che aveva in tasca, ma senza spaventarlo affatto. Il 63enne non si sarebbe infatti lasciato intimorire, ma il suo rifiuto ad assecondare le richieste dell’aggressore ha scatenato l’ancor più violenta reazione del ragazzo, con il pugno partito improvvisamente senza che la vittima riuscisse a difendersi. Solo due settimane fa, nella serata di domenica 19 marzo, nella vicina piazza Emanuele Filiberto era stato rapinato un minorenne, ma il presunto responsabile, 15enne albanese, era stato arrestato dai carabinieri.