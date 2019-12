Lodi, 22 dicembre 2019 - Aggressione in mezzo alla strada alle porte del centro. Un cittadino sudamericano di 56 anni, F.I.R.M. è stato colpito alla testa con un oggetto, verosimilmente un martello, oggi attorno alle ore 13, in corso Archinti, sull'angolo con piazzale 3 agosto e via Colle Eghezzone, poco distante dal Tribunale e da piazza della Vittoria.

Gli operatori sanitari accorsi lo hanno trovato per strada in stato di incoscienza. L'uomo è stato intubato sul posto, sedato e portato in aumbulanza in codice giallo all'ospedale San Matteo di Pavia, specializzato nella neurochirurgia, dov'è giunto attorno alle 14.20. Le sue condizioni sono gravi anche se dalle prime informazioni la vittima dell'aggressione non sarebbe in pericolo di vita. Delle indagini si sta occupando la Questura di Lodi.