Aggrediti al culmine di una lite Padre accoltellato dal figlio, è grave

di Alessandra Zanardi

È ricoverato al San Raffaele, con prognosi riservata, A.L., 75enne di Peschiera Borromeo accoltellato dal figlio al culmine di una lite. Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio di martedì in un’abitazione di via Gramsci, nella frazione di Zeloforamagno, dove la vittima è piuttosto conosciuta anche per essere il gestore di un bed and breakfast. Un diverbio scoppiato, sembrerebbe, per motivi di denaro è degenerato in aggressione e così l’anziano è stato colpito da quattro fendenti, all’addome e al torace, ad opera del figlio, un 42enne disoccupato e con alcuni precedenti di polizia che viveva nel Lodigiano con la sua compagna. Un folle eccesso di aggressività ha armato la mano dell’uomo, che all’apice del litigio non ha esitato a scagliarsi contro il genitore. Un tragico epilogo all’interno di una situazione familiare delicata, con discussioni e tensioni continue. Pare infatti che le liti tra padre e figlio pare fossero abbastanza frequenti, per le pressanti richieste di denaro dell’uomo al genitore. Un caso noto ai servizi sociali del Comune. Insospettito dalle urla che sentiva provenire dall’appartamento, il genero della vittima è stato il primo ad intervenire: è stato lui a disarmare e allontanare il cognato, che a quel punto si è dato alla fuga, a piedi. Intanto, sul posto sono arrivati i soccorsi: un’ambulanza e anche l’elicottero, il cui personale si è calato a terra con l’aiuto di un verricello. I sanitari hanno trovato l’anziano sanguinante, seppur cosciente.

Ricevute le prime cure, il ferito è stato portato in ambulanza al Pronto soccorso, in codice rosso. Operato, le prossime ore saranno decisive per valutare l’evolversi del suo quadro clinico. Col supporto della polizia locale, che ha schierato anche personale in borghese, da parte dei carabinieri di Peschiera è subito iniziata la caccia all’uomo, per rintracciare l’aggressore. Di lì a poco le ricerche hanno permesso d’individuare il 42enne: si trovava a poche centinaia di metri dal luogo dell’accoltellamento, nel parcheggio sotterraneo del centro commerciale Galleria Borromea. Era in stato confusionale e a petto nudo. Alcuni testimoni hanno riferito di averlo visto, in un primo momento, coi vestiti imbrattati di sangue; l’uomo si sarebbe quindi sbarazzato degli indumenti e avrebbe cercato di nascondersi, invano, tra le auto dei clienti dell’ipermercato. Arrestato e portato a San Vittore, dovrà ora rispondere dell’accusa di tentato omicidio. I carabinieri, titolari delle indagini, hanno sequestrato, nell’appartamento, il coltello usato per sferrare i fendenti.